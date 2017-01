Real Madrid ha tenido un gran comienzo de año luego de la gala de la FIFA donde se premiaron a los jugadores más destacados del pasado año. Cristiano Ronaldo se alzó con el primer "The Best" e integra, junto a cuatro compañeros merengues, el once ideal del 2016.

Barcelona es parte del pequeño grupo que no fue espectador del reconocimiento a los mejores jugadores del 2016. La directiva azulgrana justificó su ausencia señalando que el día miércoles enfrentarán al Atlhetic Bilbao por el cotejo de vuelta de la Copa del Rey.

Barcelona vs. Athletic Bilbao Barcelona juega el miércoles contra el Athletic Bilbao. (Internet)

Florentino Pérez, mandamás blanco, se sumó a la ola de comentarios y dio sus palabras a raíz de la ausencia culé. "En esta fiesta del fútbol, me hubiese gustado que estuvieran porque habría una mayor demostración de lo que es el fútbol español, que es el más grande de todos."

Luego de mostrar su felicidad por la inclusión de Marcelo, Ramos, Modric, Kroos y Ronaldo en el once ideal de la FIFA, Florentino Pérez señaló que es entendible la inasistencia del equipo cule.

"A todo el mundo le gusta recibir premios. Había cuatro jugadores que estaban en el 'once' ideal de la FIFA. Hay veces que ellos han dado sus razones y su justificación y las entendemos, pero sí me hubiese gustado", finalizó el presidente blanco.