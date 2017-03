Andrés Iniesta aún no renueva con el Barcelona, pero espera seguir en tienda catalana para tratar de mantener a su club en la élite de Europa y del mundo. El volante es consciente de que con los años, la velocidad y juego cada vez es menor en sus pies y ante ello, el mediocampista aseguró que piensa seguir unos años más en Barza y que no vería con malos ojos que su sucesor regrese para darle ese toque de calidad que necesita Camp Nou.



“Thiago se ha formado aquí. Ya ha jugado varias temporadas en el Barcelona, tiene un grandísimo nivel y talento. Es uno de los mejores centrocampistas del mundo”, señaló este jueves el ‘Cerebro’, como se le conoce en el fútbol de Tag Heuer.



“Thiago todavía es joven y seguirá creciendo. Si estuviera en el Barcelona, sería una gran noticia para todos. Aún tiene mucho recorrido para crecer”, agregó el volante.



► En la mira: Mbappé es el nuevo objetivo del Barcelona para el próximo mercado de fichajes



Con 32 años encima, quizás podríamos estar disfrutando de los últimos años de Andrés Iniesta en Barcelona. Su calidad se mantiene intacta, pero el paso del tiempo es inevitable. Ante esto, también ha salido el nombre de Marco Verratti como su sucesor.



Resulta que la pasada semana, cuando los azulgranas fueron goleados 4-0 a manos del PSG, el volante Blaise Matuidi le consultó si su compañero de equipo encajaría a la perfección en el cuadro del Camp Nou si es que el 'Cerebro' no continúa,

"Sí, es lo que pienso", sostuvo Iniesta según Blaise Matuidi, en conversación que el mediocampista francés tuvo con el español de acuerdo a portal 'Le 10 Sport'. ¿Quién llegará al final?



Christian Cueva tiene seis goles este 2017 con Sao Paulo. (Difusión / AS TV)

LEE TAMBIÉN: