Sorprendió no ver a ningún jugador del Barcelona en la gala del FIFA The Best donde se premió a Cristiano Ronaldo como mejor jugador de 2016. Iniesta, Piqué, Suárez y Messi estaban en el FIFpro, pero se ausentaron de la ceremonia.

La dirigencia azulgrana emitió un comunicado y sostuvo que no fueron por el partido de Copa del Rey este miércoles ante Athletic Club. Pero no todo quedó allí.

El diario 'Marca' reporta en su edición de este martes que Andrés Iniesta llamó a los jugadores españoles del Real Madrid para disculparse por la no asistencia de parte del plantel del Barcelona. El citado medio sostuvo que habló tendido con Sergio Ramos.

Andrés Iniesta sería titular este miércoles ante Athletic.

En la conversación, el 'Cerebro' mencionó que su ausencia y la de sus compañeros también se dio por algunos malestares con la directiva culé. Trató de ponerle paños fríos a la situación.

También, la prensa española menciona que el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, llamó al mandamás blanco Florentino Pérez.

