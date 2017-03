La Champions League tiene en cuartos de final al Barcelona y AS Mónaco. Dentro del equipo francés, uno de los que se ha llevado las miradas es Kylian Mbappé. El francés marcó uno de los goles con que su equipo venció 3-1 al Manchester City de Pep Guardiola y la prensa europea menciona que podría pasar a las filas del cuadro azulgrana en la próxima temporada. La juventud del delantero es una de las ventajas por las que desde Camp Nou se han fijado en él.

► Las inversiones de Guardiola para ganar la Champions desde que dejó Barcelona

'Mundo Deportivo' reporta en su edición de este jueves que tras sus buenas actuaciones a lo largo de la temporada, la dirigencia culé se ha planteado tenerlo dentro de su primer equipo.

Mbappé ha jugado en la Sub 17 y Sub 19 de Francia. (Getty Images) Mbappé ha jugado en la Sub 17 y Sub 19 de Francia. (Getty Images)

No obstante, el citado medio menciona que Barcelona no la tendrá fácil para tener a Mbiappé, sobre todo porque el Mónaco es un club que vende caro. Su contrato va hasta 2019 y no pedirían menos de 50 millones de euros por su pase.

Como se recuerda, una de los últimas joyitas que salió del cuadro galo fue Anthony Martial. Llegó al Manchester United, pero los 'Red Devils' debieron pagar 80 millones.

► Figuras históricas con más partidos en torneos de UEFA

LEE TAMBIÉN...