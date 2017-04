La famosa "ley del ex" se volvió a hacer presente en el fútbol. Para ser más preciso en La Rosaleda. ¿El protangonista? Sandro Ramírez. ¿La víctima? Barcelona, de donde salió a mitad del 2016 para iniciar una nueva experiencia en el Málaga.

El atacante de 21 años no perdonó cuando tuvo que definir en el mano a mano ante Marc André ter Stegen sobre los 32 minutos. El natural de Las Palmas aprovechó una intento de trampa de off side del defensor Jéremy Mathieu que no tuvo éxito.

El gol se generó a partir de una pase frontal largo de Juan Carlos. Con casi todo el equipo de Barcelona en campo rival, Sandro Ramírez partió desde la mitad de la cancha y emprendió veloz carrera hasta llegar al área y definir de derecha.

De esta forma, Sandro firmó su noveno gol en la temporada de Liga Santander, y espera darle el triunfo a su equipo para escapar de los últimos lugares. Por su parte, los azulgranas están obligados a reaccionar para no alejarse del líder Real Madrid

