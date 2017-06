Si el Manchester City tiene un acuerdo con Eric García para las próximas temporadas, el Bayern Munich también habría hecho lo mismo con Mateu Morey, un joven talento de ‘La Masía’ que hace poco ha disputado el Europeo Sub 17 con la Selección de España. RAC 1 informa que los bávaros ya tienen un acuerdo por el futbolista, pero responsables del Bayern han desmentido rotundamente la información. ¿Qué pasará al final sobre este tema?



Según la mencionada fuente, Morey se iría de la cantera catalana a cambio de tres millones de euros, lo que estipula la cláusula de rescisión de la promesa de 16 años. No obstante, Hermann Gerland, responsable de la escuela del conjunto bávaro, ha indicado a Kicker que “actualmente” no se han comprometido con ningún jugador del Barcelona.



Morey marcó tres goles en el último Europeo Sub 17 y anotó uno de ellos en la final contra Inglaterra. En España dudan de la información oficial del Bayern Munich, puesto que en anterioridad hicieron lo mismo para llevarse a Thiago Alcántara, con quien estuvieron negociando desde que Pep Guardiola lo hacía con ellos en Nueva York.



Si Morey termina yéndose del Barcelona, sería otro golpe para el futuro catalán, tal como parece serlo con Eric García al Manchester City de Pep. El mercado de pases no solo mueve grandes futbolistas, también prospectos dentro de Europa.



