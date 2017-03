Cuando Pep Guardiola se lo llevó al Bayern Munich, la dirigencia catalana como fanáticos del Barcelona sabía que un hombre de la casa se llevaba al futuro del club. Como pasa con un sinnúmero de jugadores en el mundo, el Barza no aprovechó y no le dio una oportunidad a Thiago Alcántara en ese entonces. Era difícil también con Iniesta y Xavi en su máximo esplendor, que alguien que era crack desde categorías menos con los culés y España pueda sentar a los dos más grandes referentes del mediocampo de la historia ibérica.



Han pasado cuatro años desde aquel entonces. Thiago Alcántara no es uno de los mejores volantes del mundo, pero sí un referente en su posición tanto que Julen Lopetegui lo ubica como titular en el partido entre España con Francia y Carlo Ancelotti lo asienta como la base de su equipo para los próximas temporadas, al menos hasta que el siga en Baviera.



Ante ello, y de acuerdo a informaciones del diario Sport, Barcelona habría consultado con el Bayern Munich – un club que no suele vender a sus jugadores – por el precio por un jugador que fue formado en La Masía. ¿La respuesta? Casi de niveles de Neymar: 90 millones de euros.



Barcelona podría pagar esa cantidad, aunque según informaciones del mismo medio, no tiene planteado pagar tal cifra por un crack –necesitado para el puesto – pero que no vale esa cantidad en la actualidad. Demasiado dinero que pone en jaque a los culés, especialmente cuando aún no hay técnico definido que sustituya a Luis Enrique en el cargo.



Hay que recordar que en el pasado, los bávaros solo ficharon a Thiago por 18 millones, debido a que el volante – de orígenes brasileros – no jugó la cantidad de partidos que tenía que haber cumplido en un contrato que él había firmado con el Barza. Increíble, pero cierto.



