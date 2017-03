El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, afirmó que el anuncio del miércoles de su entrenador Luis Enrique de dejar el equipo a final de temporada "sorprendió un poco", pero aseguró entender su decisión.



"Sí, la verdad es que sorprendió un poco. No nos lo esperábamos. Pero es una decisión que se entiende y se acepta", dijo Suárez en la madrugada de este viernes a la radio Onda Cero. "La justificación de él es más que aceptable porque la función del entrenador es muy difícil, lleva muchas horas de trabajo", añadió.



Luis Enrique justificó su decisión "por la manera que tengo de vivir esta profesión, intensamente y constantemente buscando soluciones. Eso significa pocas horas de descanso. Necesito descansar".



"Necesita también disfrutar, es padre de familia. Los hijos están en su mejor momento y quiere también disfrutar de ellos. Se aceptó sin ningún problema", afirmó el delantero uruguayo, que no ve imposible remontar el miércoles en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG el 4-0 encajado en la ida.



"Por más que es muy difícil, no es imposible (...) Si le hacemos 2 goles antes de que termine la primera parte, ellos se pueden empezar a poner nerviosos", consideró.



