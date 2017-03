Barcelona podría recuperar al sucesor de Iniesta: el objetivo es Thiago Alcántara

Hace unos meses era toda una especulación en Cataluña y ahora en Madrid se comenta sobre el posible regreso de Thiago Alcántara al Barcelona. Guardiola decía que era el sucesor de Iniesta, se lo comentaba al propio ‘Cerebro’ cuando él era la manija azulgrana, así como se le comentaron a Pep en los 90 cuando Xavi era un adolescente en La Masía, pero tenía todas las condiciones futbolísticas para sustituirlo. Así ha sido el camino del volante en Camp Nou y tras varios refuerzos que no han dado la talla, el objetivo es uno de la cantera.



► ¿Se despide de Ancelotti? Kimmich se cansó de poca continuidad y dejaría Bayern Munich



Sin embargo, el tema es un poco más complejo de todo lo que se cree. Bayern Munich no es un equipo que se desprenda de sus jugadores, a menos que ellos tengan la disposición de hacerlo por un tema de gusto para el gusto para el técnico o importante en el primer equipo. Ese no es el caso de Thiago Alcántara, quien tiene contrato hasta el 2019.



Del mismo, los ‘bávaros’ no tienen la intención de venderlo por lo que deberían poner en la mesa una jugosa oferta. Hace más cuatro años, Bayern pagó 25 millones de euros por el fichaje del volante español, prácticamente regalado al no cumplir una serie de objetivos en el primer equipo, que hizo que el Barza lo pierda por una suma insignificante para lo que se paga ahora.



El interés es traer a Thiago, aunque no de lograrse ese objetivo, existe un plan B: Marco Verrati. El italiano también es del gusto de Cataluña. ¿Quién llegará la institución? ¿O acaso los catalanes seguirán con André Gomes y Rakitic? La medular necesita de refuerzos.



Flamengo vs. Universidad Católica por la fecha 2 de la Copa Libertadores

LEE TAMBIÉN: