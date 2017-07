Barcelona y su respuesta al PSG por el caso de Neymar: no se olvidan de Marco Verratti

¿Se puede ver un Barcelona sin Neymar? Es difícil de verlo para los hinchas como para el secretario técnico del Barcelona, Robert Fernández, quien acompañó este lunes al técnico Ernesto Valverde en la rueda de prensa del club catalán, previo a la gira a Estados Unidos. Fernández despejó las dudas sobre la posibilidad de introducir a algún jugador titular en una posible operación para fichar a Marco Verratti.



El secretario técnico no cree que para contratar al italiano el equipo azulgrana deba perder a uno de sus futbolistas de referencia. Más allá de esto, dio pocas pistas en materia de mercado, aunque sí que admitió que trabaja para reforzar la medular con jugadores polivalentes.



Verratti, ¿trueque con Rakitic y André? "Los jugadores que tienen contrato en vigor. El Barza siempre tiene la obligación de estar en el mercado y controlar a los mejores jugadores posibles. Tenemos mucho tiempo por delante. Precipitándonos no llegaremos a ningún sitio. Estaremos pendientes hasta el final. Tenemos un magnífico equipo y eso obliga a que los posibles refuerzos mejoren lo que hay. Y esos grandes jugadores tienen contrato en vigor", señaló con respecto a los rumores que colocan al jugador del PSG en Cataluña.



En referencia a Neymar, Robert Fernández fue claro y contundente sobre una posible salida del delantero: "¿Un Barça sin Neymar? No va a pasar que un club pague la cláusula de Neymar", sentenció. Con tales declaraciones, los rumores con respecto al futuro del brasileño quedaron sentenciados. Barza seguirá insistiendo por Verrati, pero para ello no venderá ningún jugador de su actual plantilla, a menos que el técnico no cuente con él.



