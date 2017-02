Sergio Ramos fue la pesadilla del Barcelona en el último Clásico que se jugó. Los azulgranas ganaban 1-0 hasta los 89', minuto en que el defensor se elevó en el área culé y les empató el partido en el Camp Nou.

'Barza' está de malas. Fue goleado 4-0 ante PSG por octavos de final de Champions League y se ganó un sinnúmero de críticas. El último en hablar ha sido el central merengue.

"No me sorprendió el resultado. En este campeonato, si estás mal parado lo pagas caro. Obviamente puedo decir que no me gusta que gane Barcelona", sostuvo Sergio Ramos.

Ramos fue parte de la victoria del Madrid ante Napoli. (Getty) Ramos fue parte de la victoria del Madrid ante Napoli. (Getty)

Como se recuerda, el 'Camero' fue titular en el partido que los blancos vencieron 3-1 al Napoli en el Santiago Bernabéu. Parten con ventaja para vuelta en San Paolo.

Además, Ramos habló sobre el buen desempeño de su equipo ante los italianos el pasado miércoles. "Aún no se consigue la clasificación, pero hemos dado un paso importante para llegar a cuartos", dijo.

