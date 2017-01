Barcelona se pudo en ventaja en el Camp Nou en el minuto 37 del partido. En el duelo de vuelta de la Copa del Rey, Luis Suárez marcó de primera para los catalanes tras un centro de Neymar y una gran jugada individual de Lionel Messi. Un golazo para los hinchas del fútbol.



Previamente le habían anulado mal un gol al delantero charrúa. El jugador en discordia – "por su no asistencia a The Best y tras una imagen que se ha vuelto viral por una posible respuesta de la FIFA":http://depor.com/futbol-internacional/espana/nuevo-capitulo-suarez-fifa-the-best-atacaron-26234 – celebró este miércoles en el Camp Nou tras un gran remate de volea.



Neymar no marca hace más de 1000 minutos, pero lleva 14 asistencias en lo que va de la temporada. El brasileño juega suelto y tras recibir un gran pase al vacío de Lionel, centró con pierna izquierda para encontrar solo a Luis Suárez.



Barcelona cayó 2-1 en el partido de ida de la Copa del Rey y con el gol de Luis Suárez estaría clasificando a la cuartos de final del torneo.



