Barcelona vs. Alavés juegan este sábado en el estadio de Mendizorroza por la fecha 2 de la Liga Santander. El partido, programado para las 11 y 15 de mañana (hora peruana), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN 2 .



Tras la amarga derrota en la Supercopa de España frente al Real Madrid, el Barcelona cosechó el domingo pasado una balsámica victoria frente al Betis (2-0), que quiere complementar con otra en Mendizorroza, especialmente en un momento en que parece existir tensión entre el vestuario y la directiva.



El martes, cuando el Barcelona anunciaba una demanda laboral contra Neymar, varios primeros espadas del club, entre ellos Messi y Piqué, se fotografiaban con el brasileño en actitud sonriente, en lo que fue interpretado en España como un desaire de los jugadores a sus mandos institucionales.



País Horario Perú 11:30 a.m. Ecuador 11:30 a.m. Colombia 11:30 a.m. Argentina 1:30 p.m. Chile 1:30 p.m. España 6:30 p.m.

Una nueva victoria en casa de un rival difícil ayudaría a olvidar un poco la convulsa situación del club, que sigue buscando refuerzos a una semana de que se cierre el mercado, y mantener la paridad con el líder, el Real Madrid. Para afrontar este objetivo, el técnico Valverde sigue sin poder contar con el lesionado Luis Suárez.

El Alavés, como el Barcelona, ha mutado desde entonces. Es todavía un equipo en construcción, con nuevo entrenador (Luis Zubeldía) y bajas significativas como las de Theo Hernández y Marcos Llorente. Inauguró el curso con un tropiezo ante el Leganés y ahora alza el telón en Mendizorroza con la esperanza de puntuar.

El técnico del Deportivo Alavés, el argentino Luis Zubeldía, ha manifestado hoy que, aunque el FC Barcelona no esté en su apogeo, no significa que no tenga potencial.

El entrenador analizó en rueda de prensa el encuentro que disputarán mañana vascos y catalanes en el estadio de Mendizorroza y bromeó afirmando: "Desde lejos es fácil jugarle al Barcelona, pero en vivo hay más signos de interrogación".



"Tenemos una idea para jugar este partido y proyectarla en próximos choques", señaló el técnico pampeano, quien admitió que es un partido "con un sabor especial".



El preparador del Glorioso apuntó que tienen que ser eficientes "con o sin balón" y añadió que, aunque los partidos se ganan con goles, no se imagina tener "muchas situaciones de gol", por lo que deben de ser "eficaces".



⛳ Barcelona vs. Alavés: probables alineaciones ⛳



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic; Iniesta, Sergi Roberto, Deulofeu y Messi.



Alavés: Pacheco; Rodrigo Ely; Pedraza; Alexis; Vigaray; Wakaso; Burgui; Manu García; Ibai; Christian Santos; Sobrino.