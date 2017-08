El Real Madrid, pletórico tras ganar la Supercopa de Europa, se enfrenta el domingo en la ida de la Supercopa de España a un Barcelona, que quiere superar la marcha de Neymar con un triunfo ante el eterno rival blanco. El partido, programado para las 3 de la tarde (hora peruana), será transmitido para toda América Latina a través del canal 610 de la señal de DirecTV.

PAÍS HORARIO Perú 3:00 p.m. México 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Estados Unidos (Florida) 4:00 p.m. España 10:00 p.m.

Los blancos acuden al Camp Nou reforzados tras imponerse el miércoles al Mánchester United (2-1) en la Supercopa continental, pero con el recuerdo todavía fresco de la derrota frente a los azulgranas en el amistoso disputado en Miami (3-2) en julio pasado.

Durante su gira estadounidense, el Real Madrid perdió sus partidos amistosos frente a Mánchester United, Mánchester City y Barcelona en el marco de la International Champions Cup, mientras que los azulgranas se llevaron el trofeo tras un pleno de victorias frente a Juventus, Mánchester United y el equipo blanco.

El principal cambio en el equipo catalán respecto a ese partido contra el Real Madrid será la ausencia de Neymar, que el domingo jugará su primer encuentro con el PSG en la Liga francesa, tras cobrar el Barça los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión.



No obstante, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, no cree que esta pérdida debilite al Barcelona.



"No puedes encontrar otro jugador como Neymar, pero (el Barça) va a poner a otro que lo va a hacer bien", dijo Zidane este sábado en rueda de prensa, insistiendo en que "si pensamos que va a ser más fácil nos equivocamos".



El hueco de Neymar junto a Leo Messi y Luis Suárez podría volver a ocuparlo Gerard Deulofeu, como ya hiciera en el Trofeo Joan Gamper, que el Barça ganó 5-0 al Chapecoense el lunes en el Camp Nou, aunque Valverde también podría optar por Denis Suárez, que también jugó unos minutos ante el equipo brasileño.



En la medular, deberían formar Sergio Busquets, Ivan Rakitic y Andrés Iniesta, mientras en la defensa estarían Aleix Vidal, Gerard Piqué, Samuel Umtiti y Jordi Alba.



El Barcelona alinearía así hasta siete hombres formados en su centro de formación de La Masía para enfrentarse a un equipo blanco, que llegará con la única baja de Luka Modric.



El centrocampista croata tendrá que cumplir una sanción que data de 2014 cuando el jugador fue expulsado por doble amarilla en el partido de vuelta de esta competición frente al Atlético de Madrid.

La baja del croata la podría suplir su compatriota Mateo Kovacic, acompañando en la medular blanca a Casemiro, Toni Kroos y Francisco Alarcón 'Isco', el hombre que fue nombrado mejor jugador de la pasada Supercopa europea, con Gareth Bale y Karim Benzema por delante.



Este 4-4-2 con el que jugó la Supercopa de Europa podría cambiar si el técnico Zinedine Zidane optara por dar entrada de inicio a Cristiano Ronaldo, recién vuelto de sus vacaciones, para rearmar a la BBC delante con Bale y Benzema mientras en la medular evolucionarían Casemiro, Kroos e Isco.



Pero, Zidane se guardó este sábado de dar pistas sobre si sacaría a Cristiano en el once inicial.



"Cristiano está listo, está muy bien", se limitó a afirmar.



El portugués se reincorporó al equipo el pasado 5 de agosto y sólo jugó los últimos diez minutos en Skopje frente al Mánchester United el pasado miércoles.



Los blancos buscarán el domingo seguir continuar su buen comienzo de temporada encarrilando con una victoria su segundo título oficial.



En el lado contrario, el Barça, el equipo que más Supercopas de España tiene con 12, buscará una victoria para rearmarse en moral y demostrar que hay vida más allá de Neymar. AFP

Barcelona vs. Real Madrid: alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen o Cillessen; Aleix Vidal, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Deulofeu.



Real Madrid: Casilla o Keylor Navas; Carvajal, Varane o Nacho, Sergio Ramos, Theo; Casemiro, Kovacic, Kroos; Bale o Isco, Cristiano Ronaldo y Benzema.