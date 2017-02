Barcelona vs. Sporting Gijón EN VIVO: ambos equipos se miden este miércoles (1:30 p.m. hora peruana y 7:30 p.m. hora de España y Cataluña) en el estadio Camp Nou por la fecha 25 de la Liga Santander. El partido es vital para las aspiraciones de los catalanes, si es que desean de seguir – o tal superar – la senda del Real Madrid. El cuadro de Luis Enrique tiene enfrente a un equipo que marcha en zona de descenso por lo que el partido no debería ser problema para el tridente conformado por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.



Barcelona vs. Sporting Gijón: horarios en el mundo

País Hora Perú 1:15 p.m. México 12:15 p.m. Estados Unidos (DC) 1:15 p.m. Colombia 1:15 p.m. Ecuador 1:15 p.m. Argentina 3:15 p.m. Chile 3:15 p.m. España 7:15 p.m. Cataluña 7:15 p.m.

Una buena noticia para los culés es que Javier Mascherano y Arda Turán se encuentran listos para saltar al gramado de juego. Los jugadores aún no reciben el alta médica del equipo, aunque el martes han entrenado sin problemas con el resto de compañeros. Todo dependerá de Luis Enrique si es que decide incluirlos en la lista de 18 jugadores para el partido.



En otras noticias, pese a que todo el Barcelona espera con especiales ganas el partido para seguir metiéndole presión al Real Madrid, en especial después de la subida anímica que experimentó el grupo tras superar al Atlético Madrid de Diego Simeone, hay un jugador que siempre se encuentra enrrachado a la hora de enfrentar al Gijón: Luis Suárez.



Luis Suárez es el único miembro de la actual plantilla del Barcelona que puede presumir de haber marcado al Sporting cada vez que se ha enfrentado. En las tres oportunidades que el uruguayo se ha enfrentado al conjunto asturiano, Suárez ha marcado un total de seis goles.



Su racha se inició la temporada pasada, con el retorno del equipo asturiano a Primera. El charrúa completó la goleada (1-3), tras dos goles de Messi en El Molinón y se salió en el choque del Camp Nou, donde firmó cuatro de los seis goles del Barça (6-1), dos de ellos de penalti. En su lucha por el Pichichi y la Bota de Oro, Leo decidió cederle dos penaltis de los tres que señalaron a favor del Barça -otro lo chutó Neymar.



Barcelona vs. Sporting Gijón: alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Piqué, Umtiti, Mathieu; Sergi Roberto, Busquets, Iniesta, Messi; Rafinha, Neymar y Suárez.



Sporting Gijón: Pichu, Douglas, Meré, Amorebieta, Canella; Álvarez, Mikel, Mopi Gómez; Carmona, Traoré, Burgui,

YouTube

LEE TAMBIÉN;