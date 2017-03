Benzema: "No me puedo arrepentir de lo que dije porque es verdad"

Karim Benzema brindó una entrevista a Radio Montecarlo, donde hizo un balance de su temporada con el Real Madrid y tocó el tema de la extorsión a Valbuena, la cual lo marginó de la convocatoria con la selección de Francia. El delantero quiere recuperar su mejor nivel, y no dudó en dar su versión de los hechos sobre los temas que han envuelto su carrera, tanto en el plano futbolístico como personal.

Sobre su exclusión de la selección de Francia, el jugador lamentó el hecho porque lo juzgaron sin haber nada concreto. "Es duro para un futbolista, sobre todo cuando juegas en un grande como el Madrid. Con Francia son partidos de alto nivel, ir con la selección es un orgullo y cuando no estoy en la lista y es una decepción porque amo el fútbol"

"Lo que hago en el Madrid desde hace ocho años habla por sí solo. Creo que hace año y medio que no estoy y lo vivo mal. Lo he dicho muchas veces. Si hay alguien que piensa que no amo la selección de Francia no es así. Lo encuentro injusto, me gustaría que me lo explicara por qué no voy. Si se trata del caso Valbuena, he pagado y no soy culpable aún. He pagado ya. Que me diga el seleccionador si es por eso. "Si es una decisión deportiva, como he dicho desde el principio, quiere decir que hay jugadores mejores que yo", agregó.

El delantero también habló de la comunicación que tuvo con el técnico de Francia. "Me dijo Deschamps antes de la semifinal o la final, no me acuerdo, me dijo que no me iba a seleccionar para la Euro. Me dijo, te voy a decir una cosa que no te va gustar. Por qué no me ha seleccionado y por qué aún no lo hace. Todos los días me hago esta misma pregunta."

Benzema finalizó la entrevista con un duro comentario. "De todos modos cuando iba antes siempre era toda la presión para mí y era normal. Estaba acostumbrado. Amo a la selección y me gusta dar placer a la gente. Sólo quiero una explicación entre hombres. En cualquier caso no me voy a rendir. Si la gente cree eso está equivocada. Juegas para tu gente, para tu familia y para los aficionados. Juegas para ganar. Francia es muy fuerte y me estaría muy a gusto al lado de tantos buenos jugadores. Seguro que quiero seguir con Francia, puedo dar muchas cosas aún."

