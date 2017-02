Karim Benzema es de esos jugadores silenciosos. De aquellos que no habla mucho en la calla, pero sí lo hace con su juego. Puede que no destaque con muchos goles en un partido, aunque sí participa de ellos. Algunos dicen que es el perfecto compañero para Cristiano Ronaldo, otros argumentan que el Real Madrid necesita goleadores. Este miércoles, en los octavos de final de la Champions League, el delantero marcó el gol del empate ante el Napoli.



► Sorpresa en el Santiago Bernabéu: golazo de Insigne para adelantar al Napoli



En el minuto 19 del partido, tras un centro de la banda izquierda, Benzema cabeceó para batir el arco de Pepe Reina. Todo el Santiago Bernabéu se puso de pie para aplaudir. No es para menos. Los fanáticos se habían preocupado tras el golazo marcado por Lorenzo Insigne. El cómplice Keylor Navas no sufrió tanto las consecuencias.



Tras el gol de Benzema las cosas se calmaron en el Bernabéu. Los merengues controlaron el balón en el primer tiempo, aunque no generaron otra ocasión de peligro. Los merengues esperan no reeditar una actuación como la vivida del Barcelona en París.



En otros partidos de la Champions de esta semana, Barcelona cayó goleado frente al PSG, Benfica derrotó al Borussia Dortmund y Arsenal enfrenta al Bayern Munich.



