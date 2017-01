El pasado mes de noviembre Neymar y Bruna Marquezine volvieron tras una ruptura que captó el lente de los medios de espectáculo como deportivos de Brasil. Y ahora cada vez parece que la relación entre ambos dos es mejor de lo que parece al vérselos juntos en las redes sociales, como lo fue el cumpleaños número 30 de Luis Suárez.



A través de la cuenta de Snapchat del delantero brasileño, se vio un beso entre la figura del Barcelona con la actriz. El vínculo parece reforzar el rendimiento de ‘Ney’ en el cuadro de Luis Enrique: ha marcado en los últimos dos partidos. El primero de penal y el segundo tras un robo de los catalanes en un partido de visita ante el Eibar por Liga Santander.



En los últimos días, la figura de Neymar se ha viralizado gracias a su participación en la película ‘XxX Reactivado’ con actores del renombre de Vin Diesel y Samuel L. Jackson. En tienda azulgrana, no ha mermado su actuación. Solo no marca tantos goles, dado que ahora cumple una función más de asistidor que de goleador en el equipo.



Barcelona enfrenta al jueves a la Real Sociedad en el duelo de vuelta de la Copa del Rey con Neymar en el once titular. Barcelona tiene un pie y medio en semifinales.



