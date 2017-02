Una de las figuras en la destacable campaña que Las Palmas viene haciendo en la Liga Santander es, sin duda, Kevin Prince Boateng. El jugador ghanés le ha dado a su carrera un giro completo y parece estar enfocado en lograr su consolidación.



En una entrevista en 'The Guardian', el exjugador del Schalke 04 y también excompañero de Jefferson Farfán ha contado en qué consistían esos pasajes de indisciplina que a temprana edad mermaron su rendimiento.

"Me acostaba a las seis de la mañana, gané peso por la bebida y la mala comida. Llegué a pesar 95 kilos. Iba por las noches a discotecas seis veces a la semana. Estaba hinchado por el alcohol. Un día me miré al espejo y me vi viejo con sólo 20 años", apuntó el jugador africano.

Siguiendo esa linea, Kevin Prince Boateng ha confesado lo difícil que fue su niñez en su barrio de Berlín. "O mueres tú o muero yo", rememora el jugador de Las Palmas sobre los momentos que lo acompañaban día a día.



