Busquets: esta sería su lesión y el tiempo de para tras el pisotón que lo sacó del partido

Se incendiaron las alarmas ante la salida de Sergio Busquets en camilla en el partido entre el Eibar con el Barcelona. Sin embargo, todo haría indicar que solo sería un pequeño enguince y nada mucho más peligroso como pudo verse en imágenes. El volante azulgrana recibió un pisotón el minuto 10 del partido por Escalante y este sería su tiempo de para.



De acuerdo al club catalán, en un informe publicado en su web, Busquets será revisado el lunes, motivo por el cual se le realizarán más pruebas para saber el grado de su lesión. Sin embargo, se calcula que estaría fuera de los campos por un tiempo de dos semanas.



De este modo, Busquets no estaría ante la Real Sociedad por la Copa del Rey y ante el Real Madrid y el Athletic Bilbao en Liga Santander. El golpe se ha producido en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, zona exacta en donde fue golpeado el volante.



Ante la lesión de Busquets, Luis Enrique tendrá que echar mano de Rakitic, volante que no suele jugar solo en la primera línea, aunque este domingo ante el Eibar no lo ha hecho nada mal. El croata ha organizado buena parte de los ataques del Barcelona.



