El gobierno independentista catalán anunció una victoria del sí en el referéndum de independencia de este domingo, con el 90% de los votos emitidos. En medio de una tensa situación política, el fútbol no queda ajeno. El Barcelona jugó sin público, Piqué aseguró no tener problemas en dejar a la Selección de España, y desde luego, la posibilidad de que 'La Roja' se parta, ya no parece tan lejana.

► Referéndum por independencia de Cataluña: ¿de qué se trata y por qué afecta tanto al fútbol?

¿Qué jugadores perdería España si Cataluña logra su independencia? Esa es la pregunta que hoy ronda por la cabeza de los hinchas, que tendrían que acostumbrarse a ver a su hasta ahora selección sin los futbolistas que nacieron en el lugar que hoy clama una secesión.



Sin Fábregas, Busquets, Piqué, entre otros, el equipo de Lopetegui sufriría importantes bajas en cada una de sus líneas. Y del otro lado, Cataluña formaría una selección importante, aunque desde luego, no con el poderío de las potencias mundiales.