El delantero Álvaro Morata, traspasado hoy al Chelsea, estuvo en el entrenamiento matutino del Real Madrid en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para despedirse de sus compañeros definitivamente y anunciar que nunca volverá.



"Estoy muy contento. Si Dios quiere, mañana estaré ya en el Chelsea, un club que siempre me ha querido. Ya he hablado con Conte", declaró Morata al diario Marca a su salida de la concentración del Real Madrid.



"Otra vez, ya no creo que vuelva al Madrid. Estaba claro que el objetivo era éste. Ha sido un verano un poco extraño y hasta que no pase el reconocimiento médico no voy a estar tranquilo. Espero que me vaya muy bien en el Chelsea. Me voy para crecer, si no no me hubiera ido", agregó el delantero español.

"Muchas gracias a todos los madridistas que me han apoyado una vez mas, siempre le desearé lo mejor al Madrid", finalizó el ahora delantero del Chelsea de la Premier League.



