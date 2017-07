Cicinho recordó una imperdible anécdota con Beckham: cómo le arruinó el traje y mucho más

De Cicinho hemos escuchado todo tipo de cosas. De historias de borracheras así de cómo pudo ser uno de los mejores laterales derechos de la historia del Real Madrid. Sin embargo, su anécdota con David Beckham es realmente imperdible desde el punto cómo lo conoció, qué le hizo en el primer momento que lo vio y cómo el inglés le recomendó una tienda de ropa carísimo, pese a que Cicinho era un reciente fichaje del equipo merengue.



“A mí me pusieron entre Beckham y Robinho, seguido de Roberto Carlos, Ronaldo y Zidane. Entonces yo coloqué un vaso de zumo (jugo) en la mesa y se me cayó a la pierna de Beckham. Y él tenía puesto su traje. Yo bajé la cabeza y pensé 'oh dios, ¿por qué? Podría haber sido cualquiera, pero tenía que ser en el hombre al que realmente le importa su aspecto'. No le conocía, nunca habíamos coincidido antes, pero él se levantó y me dijo que no pasaba nada”, confesó el exlateral merengue, así como de la Roma.



Sin embargo, Cicinho continuó con su historia. “Beckham tiene un estilista personal que le viste. Un día llegó al entrenamiento bien vestido, con joyas. No era oro, pero eran brillantes. Le dije que iba muy bien vestido, y me dijo el sitio donde compró esa ropa. Me dijo que llamaría a su amigo para decirle que iría. Claro, yo decidí ir. Llegué y siendo amigo de Beckham, a todos los sitios a los que iban tenía algún descuento en el precio. Me compré una chaqueta de cuero y unos vaqueros y le di mi tarjeta de crédito a la dependienta. Cuando tuve que firmar, le dije “perdona, ¿cuánto cuesta?”. Yo pensaba que iban a ser 2.500€, que era bastante, pero fueron 25.000€”, respondió angustiado, hasta la fecha, el brasileño.



“Sí, todo lleno de cosas brillantes. Y yo pensé, si no lo compro ella se lo va a decir a Beckham. Pero yo no tenía familia, estaba soltero, sin hijos… y dije qué más da, lo voy a comprar. Mi dolió en el corazón y no volví a comprar en esa tienda”, finalizó. Definitivamente una historia para no olvidar nunca. Si no t



Bayern Munich no pudo ganarle al Arsenal en partido amistoso. (Getty / YouTube)