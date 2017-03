En el mundo deportivo, hay muchas figuras que terminan conociéndose por algún vínculo cercano o un conocido entre ellos. El caso entre Lionel Messi y Santiago Lange fue totalmente distinto, más allá de una nacionalidad que comparten ambos deportistas. Lange fue dar una charla al Real Club Náutico de Barcelona y en su estadía decidió visitar las instalaciones del Camp Nou, para toparse con su sorpresa al astro del club catalán.



En el momento de la visita, el regatista y campeón olímpico en Río 2016 pudo conocer a Leo en un hecho que no solo lo emocionó a él, sino también al propio Messi. Como puede verse en la fotografía, el atacante del Barcelona, y también con formación en Newell’s, le pidió un autógrafo al deportista al tratarse de una figura importante del país albiceleste.



En el encuentro también estuvo Javier Mascherano, así el Rob Gronkowsky, jugador de fútbol americano de los New England Patriots, actuales campeones de la NFL de la mano de su mariscal de campo e histórico, Tom Brady.



Ceremonias aparte, Barcelona enfrenta el sábado al Celta de Vigo en un partidazo válido por La Liga Santander. El equipo de Luis Enrique siempre ha sufrido con el de Eduardo Berizzo. ¿Podrá mantener el liderazgo del torneo? Todo se verá en el Camp Nou.



