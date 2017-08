Coutinho ha pasado exámenes médicos este lunes en Río de Janeiro. Aquejado por algunas molestias en la zona lumbar, el brasileño ha decidido revisarse para que esto no le afecte más de lo que ha pasado ahora con Liverpool. Ahora, la Selección de Brasil se encuentra a la espera de que el delantero viaje a Porto Alegre para que se entrene con sus compañeros a las órdenes de Tité y esté listo para la fecha doble de las Eliminatorias de Rusia 2018.



Coutinho dejó el pasado domingo por la noche su refugio en Liverpool con el deseo intacto de ser futbolista del Barcelona. Su intención es que esta semana –hasta el viernes a medianoche hay tiempo antes del cierre del mercado de pases– se concrete su traspaso, por lo que no tendría que volver al norte de Inglaterra tras los compromisos del ‘Scratch’ ante Ecuador y Colombia, en partidos a disputarse este 31 de agosto como 5 de setiembre.



La intención de Philippe, de su familia, y la de sus agentes, era haberse incorporado a la concentración de la ‘Seleçao’ siendo ya futbolista del Barça. No ha sido posible. Sin embargo, ha dejado Inglaterra sabiendo que su actual club está dispuesto a venderle. Ahora falta concretar el valor de la transacción. Aunque el Liverpool aún no ha informado al Barcelona cuáles son sus pretensiones, la operación, entre fijos y variables, rondará los 160 millones de euros.



En principio, Coutinho tenía previsto viajar a su país acompañado de sus dos hermanos, Leandro y Cristian, que han estado junto con él desde que el internacional pidió el transfer request, el 11 de agosto, y se declaró en rebeldía.





