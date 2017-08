Solo faltan detalles para que Coutinho sea presentado este jueves en Camp Nou como nuevo jugador del Barcelona. El brasileño pidió su ’transfer request’ y no fue alineado el pasado sábado en la Premier League como tampoco lo ha sido para el partido de la fase previa de la Champions League, a realizarse este martes. Liverpool choca ante Hoffenheim y Klopp, a pedido de la dirigencia, no ha alineado al jugador para este importante partido.



¿La razón? Simple. Barcelona compite en el torneo y ha pedido que él jugador no juegue por posibles lesiones. ¿La cifra por la que se cerraría su fichaje? De acuerdo a medios españoles como ingleses, el monto estaría entorno a los 100 millones de euros por su pase.



Tras la derrota frente al Real Madrid en la ida de la Supercopa, Piqué como otros jugadores se han dado cuenta que necesitar fichar para reforzar al equipo. Ya fue presentado Paulinho, ahora esperan cerrar con Coutinho y luego Ousmane Dembélé.

Coutinho, de 25 años, ya fue baja el sábado en el partido ante el Watford (3-3) en la primera fecha del campeonato inglés, oficialmente debido a problemas físicos en la espalda.



Según la prensa británica, Coutinho habría hecho saber al Liverpool su deseo de fichar por el Barça, después de que el conjunto inglés rechazase una oferta de 100 millones de euros por el jugador.



"La decisión definitiva del club es que no se atenderá ninguna oferta por Philippe, que seguirá siendo jugador del Liverpool", aseguró el viernes Fenway Sports Group, propietario del Liverpool.



