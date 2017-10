Barcelona quiere a Philippe Coutinho e insistirá por ficharlo pese a que el Liverpool le pone trabas al futbolista por irse Anfield. El delantero brasileño tenía todo acordado a nivel de contrato con el cuadro culé para ser el reemplazo de Neymar, pero Jurgen Klopp y los dirigentes de los ‘Reds’ hicieron todo lo posible para que no marchara en el mercado de pases de verano. Primero dijeron 100 millones de euros, luego 120, después 140 y hasta pidieron 200 por el pase de un titular indiscutido en la Selección de Brasil para Tité.



De acuerdo a medios españoles, Barza le ofrecerá 110 millones de euros por el traspaso de Coutinho, el cual estaría dividido en 80 millones fijos y 30 de acuerdo a objetivos que cumpla el ex jugador del Inter de Milán. ¿Por qué la oferta sería más baja? Con Ousmane Dembélé en el equipo, y con la oposición del brasileño, el Barza esperaría que el Liverpool acepte sus términos contractuales, y no se oponga como lo hicieron hace unos meses.



Coutinho mantiene el contacto directo con técnicos, ejecutivos y jugadores del Barcelona. Con Luis Suárez compartió vestuario en el Liverpool y con Paulinho juega habitualmente con la selección brasileña. El hombre del Liverpool sabe que el Barza no se ha olvidado de él, que sigue teniéndole muy en cuenta, aunque también es consciente de que los culés se ha fijado un tope económico para su fichaje para la próxima temporada.



Barcelona considera es que la llegada del brasileño serviría para reforzar al equipo de forma decisiva en la lucha por la Liga y la Copa del Rey y, por tanto, para oxigenar a jugadores clave antes de los partidos decisivos de la Champions. ¿Llegará Coutinho en enero?



