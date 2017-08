Barcelona ve problemas con Philippe Coutinho. Las negativas del Liverpool de escuchar su pase la traen problemas a los culés y los propios ‘reds’. Coutinho se encuentra en Porto Alegre entrenando con la Selección de Brasil y ya tendría decidido no volver a Inglaterra. Barza lo espera, ya tiene preparada la oferta de los 150 millones de euros, pero los directivos del cuadro de Anfield no escuchan a los azulgranas ante la negativa de Klopp de no dejarlo marchar. Quedan tan solo unos días para que el cierre el mercado y la novela continúa.



El Liverpool, de acuerdo a fuentes del Barza, como indican medios españoles es "una pared en la que rebotan todas las ofertas" que ha hecho el club blaugrana por Coutinho. El Barza lleva casi dos meses intentando convencer al club inglés, pero la negativa del técnico, Jürgen Klopp, a vender al jugador hacen muy difíciles las negociaciones.



Coutinho, que en estos momentos se encuentra concentrado con la selección brasileña, no ha jugado ni un partido con el Liverpool desde el inicio de temporada, alegando molestias físicas. El futbolista, que hace varias semanas pidió el 'transfer request', sigue empeñado en no volver a vestir la camiseta del club inglés porque su intención es fichar por el Barza. No obstante, en prácticas del ‘Scratch’, el brasileño ha marcado a lo que parece estar en óptimas condiciones.



El club blaugrana está dispuesto a llegar a los 150 millones de euros (incluyendo variables) por Coutinho, una cifra similar a la que se ha pagado por Dembélé (105 fijos y 40 en variables). El Barza espera conseguir doblegar la voluntad del Liverpool aunque sea en el último minuto del mercado.



