Más problemas para el Liverpool y ahora no podría decirse que no anda lesionado. Si Klopp había celebrado la continuidad de Philippe Coutinho como un fichaje, la noticia que ha llegado a todo el mundo del fútbol podría preocuparse. Y es que según reportan medios españoles, el delantero medita no jugar la fase de grupos de la Champions League. Razones no le faltan. Coutinho quiso irse al Barcelona en este mercado de pases, pero los ‘Reds’ desistieron y esperaron una oferta que bordeaba los 200 millones de euros, algo imposible.



Con esta decisión, Coutinho no se cerraría las puertas a disputar los octavos de final, que empiezan a disputarse a partir de febrero, con otro club. El brasileño no ha abandonado su decisión dejar Liverpool, a pesar de su intento fallido de irse al Barcelona. A día de hoy, no ha descartado la posibilidad de intentar cambiar de aires en el mercado invernal.



El Liverpool, por otro lado, anunció este lunes a bombo y platillo que el centrocampista brasileño había sido inscrito en la primera fase de la Champions, donde el conjunto de Klopp se medirá al Sevilla, a Spartak de Moscú y el Maribor. De puertas hacia fuera, el club inglés actúa con total normalidad, pero son muy conscientes que algo puede haber cambiado con relación a Coutinho.



Por el momento, no está nada claro cuando el jugador va a volver a la dinámica de entrenamientos del Liverpool. Coutinho analiza junto con su familia qué medidas va a tomar, pensando en su plan de carrera. Se siente menospreciado por todos los estamentos del club de Anfield y no está dispuesto a pasar página del verano que ha vivido.



