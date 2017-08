¿Coutinho negocia o no con el Barcelona? En Liverpool afirman que no y que el delantero brasileño no está apto para jugar en la Premier League como fase previa de Champions League. Pese a que los ‘Reds’ enfrentan al Hoffenheim en un partido clave para los del Klopp, el técnico alemán solo ha señalado que Coutinho no puede estar a disposición del comando técnico a raíz de lo dice el departamento médico. Sin embargo, ¿será cierto eso?



“Coutinho no puede jugar mañana (miércoles), porque aunque ya está bien de la lesión, ahora está enfermo. Otro jugador también estaba enfermo, pero no era nada serio y hoy ha podido entrenar con nosotros. Además, aunque Coutinho pudiera entrenar mañana con el grupo, necesitaría tiempo porque lleva muchos días parado”, expresó el alemán.



Después de tres años de ausencia, el Liverpool está a un paso de volver a la máxima competición continental; para conseguirlo, el miércoles tendrá que hacer buena en Anfield la ventaja que obtuvo en el partido de ida frente al Hoffenheim (2-1).



Los 'Reds' afrontan con todo de cara la vuelta de este repechaje previo a la fase de grupos de la Champions League, torneo que han levantado hasta en cinco ocasiones.



Pese a todo, esta eliminatoria -en pleno de mes de agosto y con la falta de rodaje que eso implica- ha supuesto para el entrenador alemán Jurgen Klopp y sus pupilos "mucha presión" nada más comenzar la temporada.



"Hay que estar listo desde el principio y darlo todo. Es verdaderamente difícil. En liga te puedes conformar con sumar cuatro puntos en lugar de seis durante los dos primeros partidos, pero la Champions exige de entrada mucha intensidad", indicó el técnico en la rueda de prensa previa al partido.



La victoria conseguida la semana pasada en Alemania, en la cancha del Hoffenheim -cuarto en la última Bundesliga-, sirvió para que el Liverpool olvidase el empate concedido en el último segundo de partido

