Coutinho es el sustituto ideal de Neymar. Así lo dicen exfutbolistas, así lo piensa la dirigencia del Barcelona. Hay pocos futbolistas que pueden rendir al máximo nivel en Europa y el brasileño es uno de ellos. Tan solo sus 14 goles en la última temporada en la Premier League como la competencia en el Liverpool de Klopp hicieron ver que el ex Inter de Milán puede estar compitiendo en el máximo nivel europeo. Por ello, el Barza ha puesto en carpeta su oferta final por el pase del futbolista que Klopp no piensa dejar por nada.



Barcelona pondrá en la mesa 90 millones de euros por el pase del jugador, como revelan medios europeos. Se sabe que el Liverpool 100, pero los culés consideran que la oferta es más que aceptable, pese a que el pago de la cláusula de Neymar haya roto el mercado.



El mayor reto para el presidente Josep Maria Bartomeu es cómo invertir en las próximas cuatro semanas, especialmente tras dos años marcados por el dispendio en jugadores de discreto rendimiento como André Gomes, Paco Alcácer o Arda Turan.



La afición pide un reemplazo de lujo para Neymar, ilusionada con los nombres que aparecen en la prensa: Phillippe Coutinho, Ousmane Dembele, Paulo Dybala y Kylian Mbappé.



Pero encontrar un activo como Neymar se antoja imposible, por eso el astronómico precio de la operación.



Ante la superinflación del mercado, el Barça podría apostar por el largo plazo, ahorrando el dinero para no terminar con una peor plantilla y en la misma situación financiera que antes de la operación Neymar.



