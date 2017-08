Coutinho desea irse al Barcelona en los próximos días, pero desea que el traspaso sea amigable entre las partes. El atacante brasileño se siente cómodo en Liverpool, agradece al club porque de nuevo lo ha puesto en el mapa futbolístico y sus fanáticos alaban el nivel y compromiso del jugador con los ‘Reds’. No obstante, tras los rumores que soltó la prensa en Reino Unido, a raíz del interés de los catalanes, otros fanáticos han sido reacios a este cambio e incluso han quemado su camiseta en modo de venganza. Y es que el fútbol no entiende.



Coutinho ha pedido que el traspaso se dé con las condiciones de ambos clubes. Que el Liverpool acepte de buena manera la propuesta del Barza y que el cuadro catalán no obligue al jugador a marcharse de Anfield. Eso queda claro entre ambas partes. De acuerdo a Sky Sports, el brasileño no desea ser como otros jugadores que llaman ‘mercenarios’.



Como reportan medios europeos, Liverpool ya ha rechazado una oferta de 75 millones de euros por el ex Inter de Milán y espera que se haga una de 100 millones.



¿Qué deparará el futuro del jugador? Estamos a seis días del clásico español por la Supercopa de España y a solo semanas del inicio de la Liga Santander. Un problema entre todas las partes.

Por otro lado, el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha denunciado hoy que las formas que el brasileño Neymar da Silva ha utilizado para dejar la entidad azulgrana para fichar por el PSG "no han sido las mejores".



"Nos hubiera gustado bastante más claridad por su parte. Queremos jugadores comprometidos y que sientan que estar en el Barça es estar en el mejor club del mundo", ha manifestado durante su discurso en el 58º Congreso Mundial de Peñas del FC Barcelona, que se está celebrando hoy en el Palacio de Congresos de Cataluña.



En este sentido, Bartomeu ha puesto "el compromiso de Leo Messi" como "ejemplo" para todos los jugadores que estén ya en el Barça o quieran fichar por el equipo azulgrana.



Álvaro Morata no tuvo un buen primer partido oficial con la camiseta del Chelsea. (YouTube)