Si lo dice Ronaldinho es por algo. Como embajador del Barcelona, ‘Dinho’ tiene voz de mando sobre la actualidad culé y no es para menos si es que habla fichajes. Philippe Coutinho fue uno de los objetivos de los azulgranas, aunque el Liverpool finalmente se tiró para atrás en cuanto su fichaje. ¿La razón? Pedía 200 millones de euros, luego de que un principio había solicitado 160 para que el jugador se mude de Anfield Road con destino a Cataluña.



Ronaldinho, que entiende que Coutinho esté abatido al no poder fichar por el Barcelona, también ha asegurado que cumplirá como un profesional en el Liverpool. "Coutinho dejó muy claro este verano que quería fichar por el Barcelona. Él estará decepcionado, ya que es un sueño para cualquier futbolista jugar en el Barcelona. No obstante, seguro de que todavía tendrá esta oportunidad en un futuro no muy lejano", ha explicado Ronaldinho en una entrevista al diario británico 'Daily Mirror'.



"Esta temporada veremos a Coutinho darlo todo por el Liverpool. Es un profesional. Además, ningún jugador va a dejar de jugar cuando está en juego esta temporada el Mundial de Rusia 2018", remarcó ‘Dinho’. "Los aficionados del Liverpool no tienen por qué preocuparse. Lo conozco bien y sé que lo dará todo por el Liverpool", finalizó.



De todas formas, Ronaldinho ha advertido que la historia de Coutinho y el Barza no se ha acabado aquí y que el Barcelona volverá a intentar su fichaje. "El Barcelona dejó claro cuánto lo querían y por eso estoy seguro de que volverán a por él".



