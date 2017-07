Barcelona busca su opción B si es que Neymar termina llegando al PSG, algo de lo que se especula después del “supuesto” acuerdo del brasileño con el cuadro parisino. Ante ello, Philippe Coutinho es el candidato para reemplazar a su compatriota. No obstante, Klopp no tiene pensado vender al futbolista y ya habría llegado la contrapropuesta de los ‘Reds’ a la oferta de los 70 millones de euros, que ha develado Globoesporte y medios españoles.



De acuerdo a medios ingleses, Liverpool pretende 133 millones de libras (149 millones de euros) por el pase del delantero brasileño. ¿La razón? Lo que se ha estado ofreciendo en este mercado de pases. Si habría un acuerdo 180 millones de euros por Mbappé y si Neymar se iría a cambio de 222 millones, ¿por qué Coutinho se iría por una cifra tan baja?



Barcelona no puede competir con la propuesta y espera que el jugador haga lo necesario para que juegue en La Liga Santander. Se especule que Coutinho ya habría dicho para rebajarse el suelo con respecto al cuadro de la Premier League para mudarse a Cataluña.



No obstante, la negociación y demás podría finiquitarse solo cuando ‘Ney’ se marche a París. El atacante no regresará con sus compañeros al tener acuerdos comerciales en Asia.



Este fue el gol de Neymar al Manchester United por amistoso. (Getty / DirecTV)