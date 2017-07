¿Coutinho al Barcelona? la respuesta de Klopp sobre el plan de contingencia de Neymar

Claro, directo y sin tapujos sobre el futuro de sus jugadores. A diferencia de las pocas respuestas que hay sobre el futuro de Neymar en el Barcelona, Jurgen Klopp no tiene pelos en la lengua para señalar que Philippe Coutinho no se marchará esta temporada del Liverpool. Ni la oferta de más de 70 millones de euros ni lo que pueden pretender los ‘Reds’ hará que el jugador más importante de su plantilla se vaya para ser plan de contingencias de ‘Ney’.



Así lo reveló el técnico alemán en conferencia de prensa, previo a la Audi Cup. “Ya lo dije, no hay ninguna novedad, esto no implica ninguna interpretación”, señaló Klopp en rueda de prensa sobre el futuro del astro brasileño, que llegó por 8.5 millones de euros a Inglaterra procedente del Inter de Milán. De ahí, no más respuestas sobre el tema.



De acuerdo a varios medios de prensa, la directiva culé mira a Coutinho como el plan B, si es que Neymar termina fichando por el PSG, tema que parece bastante avanzado tras las negociaciones del padre con el club y la posibilidad de que ‘Ney’ vaya a Doha para terminar de sellar un acuerdo para la posterior uso de la cláusula de rescisión.



Mientras tanto en Liverpool se encuentran tranquilos sobre su jugador insignia y a la espera del partido que les espera este martes frente al Bayern Munich de James Rodríguez.



