El Liverpool pidió a última hora de anoche, en el cierre del mercado, 200 millones por el centrocampista brasileño Philippe Coutinho, pretendido por el Barcelona, según ha desvelado Albert Soler, director de deportes profesionales del club.



"A última hora, después de semanas de ofertas y negociación, el Liverpool nos pidió 200 millones de euros por Coutinho y decidimos no hacer la operación", ha asegurado Soler.



Durante el repaso una vez finalizado el mercado de verano, Soler se ha referido a que el mercado sufre una gran inflación. "El Barcelona es de los socios, no de un consejo de administración, no vamos a entrar en la irresponsabilidad de ponerlo en riesgo", ha comentado.



"Lo que ha pasado en el mercado de este año nos lleva a las puertas de un nuevo modelo totalmente diferente. Los clubes tradicionales éramos los que lideramos este proceso, pero ya no, ahora los principales actores son los países, los fondos de inversión y los multimillonarios", ha dicho Soler.

