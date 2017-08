Lo informa este martes ‘Yahoo Sports’. Philippe Coutinho será del Barcelona en los próximos días por una cifra que rodea los 160 millones de euros en donde están consideradas ciertas variables. No obstante, la nula respuesta de los ‘Reds’ se debe a que tratan desesperadamente de conseguir la ficha de Lemar del Mónaco. El cuadro belga ha ofrecido 80 millones de euros más el pase de Dirick Origi a la espera de una respuesta de los franceses.

Según una información del periodista Duncan Castles, no confirmada ni tampoco negada por los medios españoles, el delantero brasileño habría sido informado ya de la entente por parte del grupo Fenway Sports Group, propietario del Liverpool que se irá al Barza.



Y de acuerdo con la misma información, el Liverpool habría solicitado al Barza que se retrase el anuncio del acuerdo por Coutinho hasta que no se cierre el fichaje para los ‘reds’ de Thomas Lemar, jugador del Mónaco. De esta manera, el Liverpool no querría que el anuncio de la entente por el brasileño interfiriera en las conversaciones con el Mónaco por Lemar y, por ejemplo, le subiera el precio final. Todo dependerá de aquella negociación.



De baja en su equipo, Coutinho se ejercitó un rato con sus compañeros y está en fase de "transición" para los médicos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), según el sitio GloboEsporte.



Su presencia en el once titular de Tite está en duda, aunque el exitoso seleccionador de Brasil podría introducir novedades en estos cuatro partidos de eliminatorias que le han sobrado a la 'canarinha', tras haber logrado en marzo una temprana clasificación que parecía imposible hace un año.



Fue precisamente con su victoria ante Ecuador en septiembre de 2016 (3-0) como el técnico comenzó su revolución en la Seleçao, que por entonces se encontraba fuera de los puestos de clasificación para Rusia-2018 tras el desastroso paso de Dunga.



