Barcelona apuesta por Philippe Coutinho a falta de las negociaciones con Ousmane Dembélé. Si existe el interés por Ángel di María, Manuel Lanzini y otros jugadores es porque los catalanes no finiquitan las negociaciones con el delantero brasileño, quien es el sustituto ideal de Neymar en el Barza. Así lo dicen en España, así lo comentan en Brasil y hasta lo señalan los grandes jugadores de la historia como fue el caso del propio Pelé. Ante ello, el diario ‘The Sun’ revela la oferta final de los culés por Coutinho, una que colmaría la expectativa ‘red’.



¿A cuánto ascendería? Así como lo dijo ‘Daily Mail’, ‘The Sun’ confirma que sería de 102 millones de euros, más 45 en variables. Lo distinto es que las variables serían más reales. Esta sería de nueve millones por temporada cada vez que el Barza clasifique a nueva Champions League por las próximas cinco temporadas, algo totalmente factible.



En medio de las negociaciones del fichaje de Coutinho, el Liverpool no convocó al brasileño para el partido de vuelta de la fase previa de la Champions League contra el Hoffenheim, duelo al que los ‘Reds’ llegaron con ventaja tras ganar 1-2 a domicilio en la ida y luego finiquitaron con una goleada (4-2) de local para un global de 6-3.



El técnico Jürgen Klopp reconoció que Coutinho está en la recta final de su misteriosa lesión de espalda, pero que cayó enfermo y no pudo entrenar con normalidad, motivo por el que no podrá acompañar a sus compañeros en la cita europea. Parece que todo está definido. Coutinho estaría listo para viajar rumbo a Cataluña.



Lorenzo Insigne le marcó al Real Madrid por la Champions. (Getty Images / FOX Sports)