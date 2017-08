La novela del fichaje de Philippe Coutinho por el Barcelona no tiene un final cercano. Luego que el Liverpool comunicara a la opinión pública que no tiene intención de vender al brasileño, este ha tomado una medida radical que afecta gravemente a los 'Reds'.

Y es que según el diario 'Mundo Deportivo', Coutinho se ha declarado en rebeldía con su club y avisado al entrenador Klopp que no piensa jugar más con el Liverpool. No le importa si tiene que perderse el Mundial 2018, el brasileño solo no quiere dejar pasar la oportunidad de ser del Barcelona.



Coutinho considera que siempre ha sido honesto y ha mostrado su respeto hacia el Liverpool y su afición. Sin embargo, la negativa de los ingleses de dejarlo ir a cumplir su sueño ha molestado al brasileño y ahora se revela contra el club de Anfield.



Hay que recordar que el último viernes, Coutinho solicitó su 'transfer request' al Liverpool. Este documento lo obligaría a negociar con el Barcelona y así llegar a un acuerdo para el traspaso del exfutbolista del Inter de Milán.