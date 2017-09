Coutinho no está en Barcelona y probablemente no debe pensar en Cataluña. Jurgen Klopp lo tiene en la mira, anda feliz con su estadía y posiblemente piensa en una temporada de triunfos. El técnico de Liverpool, que ahora visualiza ganar la Premier League, habló en conferencia de prensa sobre la estadía de su jugador estrella pese a que buscaban convertirse en el segundo fichaje más caro de la historia después de los 222 millones de Neymar.



“Damos la bienvenida a un auténtico gran jugador”, señaló este domingo el técnico alemán, tratando la permanencia del brasileño en el club como si fuese un fichaje. Y huyó de la comparación entre la postura inflexible del Liverpool respecto a Coutinho con la que tuvo el Borussia Dortmund, precisamente el exequipo de Klopp, con Dembélé, accediendo a su traspaso con una cantidad elevada (105 millones + 42 en variables), pero no inaccesible.



Albert Soler, director de deportes profesionales del FC Barcelona, aseguró que el Liverpool pidió 200 millones, algo que el cuadro inglés no ha desmentido oficialmente, aunque algunos periodistas afincados en Inglaterra afirman que sí lo han hecho fuentes de la entidad de la Premier. El fichaje, de este modo, se hizo imposible para los azulgranas



“Nosotros tenemos nuestra situación y ellos la suya”, comentó Klopp sobre el Dortmund. “No somos como George Orwell donde todo el mundo sabe lo que puede suceder. El Dortmund decidió que su jugador se podía ir, por lo que no se puede comparar con nuestra situación. Además, no creas todo lo que dice la prensa sobre que hay ofertas aquí y allá y que al minuto después de que la oferta haya sido ingresada, todo debería haber terminado”, finalizó.



Philippe Coutinho no jugó en esta temporada con el Liverpool, argumentándose que el delantero brasileño se encontraba lesionado. Sin embargo, el jugador llegó a Brasil y disputó el partido de su Selección frente a Ecuador por las Eliminatorias para Rusia 2018.



