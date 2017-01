En base a su talento, trabajo y esfuerzo, resumido en goles y títulos, Cristiano Ronaldo se ha metido en la historia grande del Real Madrid. El luso se ha convertido en unos de los futbolistas más importantes de los últimos tiempos.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo no atraviesa por una buena racha con el conjunto blanco. De hecho, la producción de 'CR7' no es la misma de hace algunas temporadas. La afición lo ha notado y no le perdona nada a su estrella.

Es más, en las últimas presentaciones del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo ha sido pitado es más de una ocasión. Como es evidente, la actitud del público no agradó para nada al delantero.

Según el portal 'Gol', Cristiano Ronaldo explotó y envió mensajes, vía WhatsApp, a su círculo más íntimo expresando su enfado con las afición. 'CR7' considera una falta de respeto a un jugador que lo ha ganado casi todo con los blancos.

Además, Cristiano Ronaldo se siente menos respaldado a comparación de Lionel Messi en el Camp Nou (cuando Leo atraviesa por épocas malas). También, el luso recordó que en Old Trafford nunca lo trataron mal.

Por otro lado, según la misma fuente, por el mismo medio, Cristiano Ronaldo siente celos de Sergio Ramos, quien se ha llevado el protagonismo últimamente. Para el portugués, su compañero cuenta con el apoyo del Bernabéu.

