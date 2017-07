Cristiano Ronaldo goza de sus últimos días de vacaciones con su pareja Georgina Rodríguez, pero no pierde de ojo al Real Madrid. Hace casi un mes, la prensa portuguesa (A Bola) sostuvo que el delantero tenía decidido salir de la 'Casa Blanca' debido a sus problemas con Hacienda. Sin embargo, su mentalidad ha dado un giro de 180 grados.

Según el diario AS - en su edición digital de este domingo - el crack luso ha decidido continuar en el equipo y le habría comentado esto a su entorno más íntimo.

El citado medio sostiene que Real Madrid ya planifica la pretemporada con Cristiano. Sobre él girará el proyecto 2017-18 y además indica que le ha gustado los fichajes que ha hecho el club hasta el momento (Jesús Vallejo y Theo Hernández).

Como se recuerda, este 31 de julio, 'CR7' tendrá que compadecer ante la justicia española por supuestamente evadir impuestos, caso similar al de Lionel Messi.

AS también informa que el actual Balón de Oro y FIFA The Best tiene como objetivo hacer nuevamente historia con los merengues y tentar una tercera Champions League de manera consecutiva.

Cristiano Ronaldo se ha llevado tres veces el Balón de Oro en el Madrid. (Getty) Cristiano Ronaldo se ha llevado tres veces el Balón de Oro en el Madrid. (Getty)

