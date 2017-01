Cristiano Ronaldo: su desesperación en el momento más crítico de cara al gol

Para algunos puede tratarse de una mala racha; para otros es un momento crítico de Cristiano Ronaldo después de haber ganado en los premios The Best y el Balón de Oro. La carrera de un futbolista es así: a veces llegan los elogios, otras veces aparece la estadística que preocupa a los hinchas y se hace eco en más especialistas sobre la producción del portugués en los últimos partidos con el Real Madrid en Liga Santander como Copa del Rey.



Cuando aparecían las sombras en el Santiago Bernabéu tras los partidos de Liga como de Copa del Rey ante el Celta de Vigo, Sergio Ramos fue el hombre que le sacó una sonrisa a Zidane en la última fecha del torneo español. No así la figura del equipo, Cristiano Ronaldo, quien no pudo marcar en la victoria de los merengues sobre el Málaga.



Cristiano Ronaldo tuvo tres oportunidades en aquel partido. Unas más cerca que otras, pero al fin y al cabo, el balón no pudo entrar y el portugués no pudo celebrar como más le gusta a sus fanáticos en todo el mundo. Probablemente, no fue un pésimo partido de ‘CR7’, aunque medios españoles han comentado sobre la “desesperación” del delantero.



Real Madrid consiguió un triunfo luego de tres fechas y este miércoles visitan Balaídos para remontarle el partido al equipo de Eduardo Berizzo. ¿Podrá Cristiano Ronaldo marcar? Todos estaremos atentos a su partido, como las cámaras de la TV española mostraron la reacción del futbolista en el preciso instante cuando fallaba sus ocasiones frente al Málaga.



