Cristiano Ronaldo desmiente el mito de sus abdominales: “No sé si llegue a mil por semana”

Parecía real, pero él lo ha calificado prácticamente como un mito. Cristiano Ronaldo ha presentado este lunes su nueva cadena de gimnasios en Madrid y revelado que él nunca ha hecho más de tres abdominales diarios, pese a que siempre se ha comentado que el estado de su físico se debe a que el luso es uno de los deportistas que más se entrena en el mundo del fútbol. No ha sido así, ni siquiera los entrena en demasía y todo indica que la musculatura del delantero del Real Madrid es algo único por el estado cómo se encuentra.



“No es verdad que haga 3.000 al día, los suelo entrenan tres o cuatro por semanas No sé si llegaré a los mil por semana”, señaló el portugués a todos los medios de prensa que asistieron al gimnasio, el cual está asociado con Crunch, una cadena internacional que fue fundado por Curtir Harman, una persona que siempre ha elogiado la carrera de ‘CR7’.



"Me gusta cuidar la imagen, el cuerpo y la salud y este concepto de gimnasio me define mucho. Los entrenamientos son muy divertidos y cualquier persona puede venir al gimnasio independientemente de la edad o el puesto de trabajo que tenga. Es un precio muy bajo y creo que eso puede motivar más a la gente que venga al gimnasio", agregó.



Crunch, la cadena de clubes de salud, aterriza en España directamente desde Estados Unidos, dónde tiene 30 centros propios y 200 franquicias.



"Hemos trabajado con Magic Johnson o Shaquille O'Neal, pero este es sin duda el atleta más en forma que hayamos tenido jamás. Está en una forma física perfecta y las expectativas son tremendas", dijo Curtis Harman, CEO y fundador de Harman Fitness, el mayor franquiciado de la cadena Crunch.



