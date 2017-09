Siempre tiene algo qué decir, algo qué mostrar, y no necesariamente dentro del terreno de juego. Cristiano Ronaldo aún no debuta en esta temporada de La Liga Santander, pero sus ganas por estar junto al resto de sus compañeros se le notan a lo lejos, incluso en los entrenamientos. El luso está ansioso y este sábado lo dejó notar.

'Real Hospital': Zidane perdió a este crack por lesión y sumó una nueva baja

Durante el tradicional 'rondo' en los 15 minutos que la prensa tiene acceso a los entrenamientos del equipo de Zidane, Cristiano se mostró muy activo y tras un robo de balón, cruzó algunas palabras con Luka Modric para luego mostrarle sus abdominales.



Pero ahí no quedó todo. No contento con lucir el 'six pack', también se lo dedicó a todos los periodistas ubicados en el balcón de Valdebebas, quienes cubrían el último entrenamiento previo al duelo ante la Real Sociedad, partido que pondrá fin a la suspensión de cinco fechas que le dieron al portugués.

Necesitan a Cristiano

Tras las prácticas, el técnico blanco Zinedine Zidane, aseguró que necesitan al luso "porque es Cristiano, es importante, por lo que ha hecho y lo que es". Aunque luego añadió que "cuando no está tenemos una plantilla para hacerlo bien. Es importante saber que tenemos otros jugadores", dijo el entrenador francés.



La estrella portuguesa marcó un doblete esta semana en el arranque de la Liga de Campeones ante el Apoel Nicosia (3-0).