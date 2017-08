Cristiano Ronaldo a todos sus detractores: “Los insectos atacan a las lámparas que brillan”

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués del Real Madrid, declaró este lunes ante la jueza por un presunto fraude fiscal de 14,7 M? y hoy martes dejó una reflexión en su cuenta de Instagram: "Lo que molesta a la gente es mi brillo".



En su declaración ante la jueza Mónica Gómez Ferrer, titular del juzgado al que acudió Cristiano Ronaldo como investigado por una denuncia de la Fiscalía por supuesto fraude fiscal de 14,7 millones de euros, el portugués negó la evasión fiscal y evitó a la prensa tanto a su entrada como a su salida.



Tras esto, Cristiano Ronaldo dejó un mensaje en su cuenta de Instagram: "Lo que molesta a la gente es mi brillo, los insectos sólo atacan a las lámparas que brillan".

Cristiano Ronaldo aseguró a una jueza española que nunca ha tenido la "intención de evadir impuestos".



O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!! Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 7:31 PDT



El delantero del Real Madrid fue interrogado el lunes a fin de determinar si cometió fraude fiscal por 15 millones de euros (17,5 millones de dólares). El astro portugués pasó más de 90 minutos respondiendo las preguntas de la jueza de instrucción Mónica Gómez.



De acuerdo con un comunicado emitido por la firma de relaciones públicas que lo representa, el jugador de 32 años indicó a la jueza que "jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos”.



La jueza Gómez tomó la declaración de Cristiano como parte de una pesquisa para determinar si existen bases suficientes para presentar cargos en su contra. La sesión en el Juzgado Número 1 de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid, se realizó a puerta cerrada dado que la investigación sigue en curso.



Un fiscal federal acusó en junio a Ronaldo de cuatro delitos de evasión fiscal entre 2011 y 2014 por un total de 14,7 millones de euros (16,5 millones de dólares). La fiscalía acusó al jugador de utilizar empresas pantalla fuera de España para ocultar sus ingresos por derechos de imagen. La acusación no está relacionada con su salario.



Fuente: EFE y AP