Un 6 de julio, pero de 2009, Cristiano Ronaldo por fin se puso la camiseta del Real Madrid. Con un estadio Santiago Bernabéu lleno en su totalidad, el ex crack del Manchester United era presentado a lo grande ante la hinchada merengue por el presidente Florentino Pérez.

En su momento, 'CR7' fue el fichaje más caro de la historia (94 millones de euros). Sin embargo, en 2016, Paul Pogba lo superó al llegar al United procedente de Juventus a cambio de 115 millones.

Tras pasar el reconocimiento médico, Cristiano fue hasta el estadio blanco para ponerse el uniforme de la temporada 2009/10. En la ceremonia también lo acompañó el fallecido Alfredo Di Stefano.

"He cumplido mi sueño de niño de querer jugar aquí. Ver el estadio completamente lleno ha sido impresionante. El club ha pensado también en mi familia y ha sido muy bonito", dijo en su momento el actual Balón de Oro y FIFA The Best.



En los ocho años que ha estado en el Madrid, se ha llevado tres Champions League, dos Ligas y otros torneos importantes como la Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.