Cristiano Ronaldo participó sin brillo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey que el Real Madrid perdió ante el Celta (2-1), en la segunda derrota consecutiva del equipo blanco después de una racha de cuarenta partidos sin perder.



El crack portugués, considerado para muchos el mejor del mundo, encima trató de maquillar el mal partido que hizo fabricando un penal que luego hubiese querido ejecutar. Sin embargo, el árbitro Fernández Barbolán no creyó en los 'piscinazos' de 'CR7'.

Y es que cuando corría el minuto 43 del primer tiempo, el marcador indicaba 0-0 y el Real Madrid estaba desesperado por marcar, Cristiano Ronaldo se desplomó en el área del Celta como si hubiese sido víctima de una gran falta.

No obstante las imágenes dejaron en claro que el mejor jugador del Real Madrid trató de engañar vilmente al árbitro porque el defensa del Celta apenas le tocó el brazo. Aunque trató de manchar el juego, no recibió tarjeta alguna por simular.



