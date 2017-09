Ha pasado de ser el mejor pagado del mundo a poder salir del top3 en la actualidad. El fichaje de Neymar desbarató todo el mercado de fichajes, luego de que se confirmara que el brasileño cobra 37 millones de euros anuales. Asimismo, luego de los rumores de que Leo Messi cobra 25 millones de euros limpios sin impuestos y que Mbappé recibiría una cantidad parecida después de que se oficialice su fichaje por el PSG, Cristiano Ronaldo habría pedido una mejora de salario pese a que su contrato fue renovado hace un tiempo hasta el 2021.



El delantero portugués pide 25 millones de euros limpios, pese a que el cuadro madridista no tiene la intención de renovarle por ahora. Cristiano Ronaldo se siente cómodo en Real Madrid, el tema de La Hacienda ya pasó a otro lado y desea jugar en el club hasta que cumpla los 36 años. Ronaldo es el goleador histórico de la Champions League (110 tantos) y hasta hace unos meses habría pedido irse, por lo que el Real Madrid debería ver el tema de salario en los próximos días.



El portugués Cristiano Ronaldo mostró su sorpresa por la dureza de las crítica cuando no marca, que dijo es "cada vez más dura", y lanzó tras las renovaciones de varios de sus compañeros un mensaje al presidente Florentino Pérez, pidiendo la suya y resaltando su felicidad en el club.



Era la primera vez en la temporada que hablaba Cristiano Ronaldo y lo aprovechó para lanzar un guiño con una renovación, pese a renovar el pasado curso, con la que el Real Madrid mejoraría su contrato tras el verano polémico con sus problemas con Hacienda.



Preguntado por si se espera una renovación suya aseguró que "es una buena pregunta" y pasó el turno a Florentino Pérez. "Estoy contento, las cosas acontecen de una manera natural. Estoy contento por mis compañeros que renovaron porque estaban a final de contrato. Es una pregunta que a lo mejor el presidente sabe contestar mejor que yo, pero estoy contento, hago lo que más me gusta, he hecho goles y estoy feliz", afirmó en Mega.



Tras un verano en el que se rumoreó su salida del club por los problemas fiscales, Cristiano quiso dejar claro que de su boca nadie pudo escuchar ninguna duda sobre su continuidad y resaltó que es feliz en el Real Madrid.



"No escuchaste de mi boca (que me quería ir), la gente habla de Cristiano todos los días en todo el mundo. Si tuviera que contestar a todos viviría para la prensa, pero vivo para el fútbol y para mi familia. Lo demás es secundario", dijo. "Todo lo que lleve el nombre de Cristiano es noticia mundial. Cuando eres grande la gente habla de ti", añadió.



Raúl Ruidíaz casi anota golazo de tiro libre.