Cristiano Ronaldo expresó su molestia con Zidane al ser sacado del campo: “¿Por qué a mí?”

Cristiano Ronaldo no tiene pelos en la lengua en el campo de juego, como también para hablar ya sea en conferencia de prensa o hacia su equipo u técnico. El delantero del Real Madrid, en la victoria de los merengues frente al Athletic Bilbao, expresó su molestia cuando Zidane decidió sacarlo en lugar de Isco en el Nuevo San Mamés. Habitualmente a estar los 90 minutos en la cancha, el luso expresó su molestia y hasta mandó un insulto al cielo por ello.



“¿Por qué a mí? ‘Fodase’”, indicó ‘CR7’ en un hecho que fue recogido por las cámaras de Gol, la nueva señal para emisión de los partidos de la Liga Santander. Sin embargo, habría que preguntarse también las razones de ‘Zizou’. En la actualidad, Cristiano Ronaldo no se encuentra en su mejor momento futbolístico, pese a que el pasado sábado tuvo que ver en los goles del Real Madrid frente al equipo vasco en Bilbao.



Segundos después de sus palabras, Cristiano Ronaldo salió del campo y le estrechó la mano a su técnico para luego sentarse en el banquillo. La última que vez que ‘CR7’ salió del campo fue un partido en Gran Canarias cuando el Madrid igualó con Las Palmas.



Motivos aparte, el cambio le resultó a Zidane. Real Madrid se llevó los tres puntos y se mantiene como líder de la Liga Santander. Es lo que cuenta, que gane el equipo y no que uno individualidad se mantenga los 90 minutos en cancha.



Así fue el gol de Casemiro ante Athletic en San Mamés. (Getty / YouTube)

